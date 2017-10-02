ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба в Лас-Вегасе: число стрелка-одиночки жертв растет

03.10.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Количество погибших в Лас-Вегасе от рук стрелка-одиночки Стивена Пэддока достигло 59 человек, 527 получили ранения, заявил на пресс-конференции шериф города Джозефа Ломбардо.

"Это число не окончательное, оно может быть больше", — уточнил шериф.

Трагедия произошла в воскресенье вечером. 64-летний Стивен Пэддок, который  находился в номере одного из близлежащих отелей, открыл огонь по публике, которая собралась на музыкальный фестиваль. Пэддок стрелял с 32-го этажа, а затем, по сообщениям полиции, покончил с собой. Рядом с телом полиция обнаружила 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 стволов полиция нашла позже у него дома в Меските (штат Невада).

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
AP / RUPTLY
Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе

Зачем он это сделал

Мотив Пэддока пока неизвестен, признался шериф Лас-Вегаса. "У нас пока нет рабочей версии о его мотиве", — заявил Ломбардо.

При этом нет никаких данных, что стрелок может быть связан с ИГ (террористическая группировка, запрещенная во многих странах мира). Во всяком случае,  спецслужбы США заявили, что не обнаружили связей Пэддока с исламскими террористами.

Стрельба в Лас-Вегасе: число стрелка-одиночки жертв растет
© REUTERS/ Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY
Лукашенко направил Трампу соболезнования в связи с трагедией в Вегасе

В  округе Кларк, где расположен Лас-Вегас, с понедельника введен режим чрезвычайного положения. Местные власти пошли на такой шаг из-за многочисленных туристов, которые едут со всего мира в игровую столицу США.  Скопления людей, рассудили в округе, могут стать мишенью для террористов.

Плохая наследственность

Сам Пэддок до сих пор не попадал в поле зрения полиции. К уголовной ответственности не привлекался и успешно проходил необходимые при покупки огнестрельного оружия проверки. Это в частности подтвердил владелец оружейного магазина в штате Юта, где Пэддок покупал пистолет.

"Ничего настораживающего в нем  не было. Я понятия не имел, что он способен на это", — признался журналистам владелец магазина.

Полной неожиданностью стало случившееся и для родственников стрелка. Между тем сначала американские журналисты, проведя собственное расследование обнаружили, что  у отца Пэддока были серьезные проблемы с законом.

Пэддок-старший был серийным грабителем банков и получил за эти преступления 20 лет тюрьмы. Но в конце 60-х сбежал и попал в список самых разыскиваемых преступников ФБР. У отца стрелка из Лас-Вегаса была диагностирована "психопатия".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте, откуда Стивен Паддок вел стрельбу, нашли 23 единицы огнестрельного оружия, еще 19 единиц обнаружили дома, также полиция выяснила, что отец Пэддока был...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Около 10 тысяч берлинцев эвакуировали из-за бомбы Второй мировой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика