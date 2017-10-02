Стрельба в Лас-Вегасе: число стрелка-одиночки жертв растет

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Количество погибших в Лас-Вегасе от рук стрелка-одиночки Стивена Пэддока достигло 59 человек, 527 получили ранения, заявил на пресс-конференции шериф города Джозефа Ломбардо.

"Это число не окончательное, оно может быть больше", — уточнил шериф.

Трагедия произошла в воскресенье вечером. 64-летний Стивен Пэддок, который находился в номере одного из близлежащих отелей, открыл огонь по публике, которая собралась на музыкальный фестиваль. Пэддок стрелял с 32-го этажа, а затем, по сообщениям полиции, покончил с собой. Рядом с телом полиция обнаружила 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 стволов полиция нашла позже у него дома в Меските (штат Невада).

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Зачем он это сделал

Мотив Пэддока пока неизвестен, признался шериф Лас-Вегаса. "У нас пока нет рабочей версии о его мотиве", — заявил Ломбардо.

При этом нет никаких данных, что стрелок может быть связан с ИГ (террористическая группировка, запрещенная во многих странах мира). Во всяком случае, спецслужбы США заявили, что не обнаружили связей Пэддока с исламскими террористами.



© REUTERS/ Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY Лукашенко направил Трампу соболезнования в связи с трагедией в Вегасе

В округе Кларк, где расположен Лас-Вегас, с понедельника введен режим чрезвычайного положения. Местные власти пошли на такой шаг из-за многочисленных туристов, которые едут со всего мира в игровую столицу США. Скопления людей, рассудили в округе, могут стать мишенью для террористов.

Плохая наследственность

Сам Пэддок до сих пор не попадал в поле зрения полиции. К уголовной ответственности не привлекался и успешно проходил необходимые при покупки огнестрельного оружия проверки. Это в частности подтвердил владелец оружейного магазина в штате Юта, где Пэддок покупал пистолет.

"Ничего настораживающего в нем не было. Я понятия не имел, что он способен на это", — признался журналистам владелец магазина.

Полной неожиданностью стало случившееся и для родственников стрелка. Между тем сначала американские журналисты, проведя собственное расследование обнаружили, что у отца Пэддока были серьезные проблемы с законом.

Пэддок-старший был серийным грабителем банков и получил за эти преступления 20 лет тюрьмы. Но в конце 60-х сбежал и попал в список самых разыскиваемых преступников ФБР. У отца стрелка из Лас-Вегаса была диагностирована "психопатия".