|
Дело об убийстве минчанки Курсевич: появился новый потерпевший
03.10.2017 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт- Sputnik. Минский городской суд, где слушается дело об убийстве минчанки Татьяны Курсевич, признал ее отца потерпевшим по делу. Он заявил иск о возмещении морального вреда, суд приобщил его к делу.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минском городском суде продолжается рассмотрение дела об
Сегодня суд допросил отца убитой Курсевич. Отвечая на вопросы прокурора, он сообщил, что не знает причины развода своей дочери с мужем Вадимом Курсевичем, который на данном процессе является законным представителем своего сына.
Он также сообщил, с обвиняемым в убийстве Евгением Раздуевым он познакомился за "пару месяцев до смерти Татьяны". Они не смог развернуто сообщить о своем впечатлении от нового поклонника своей дочери.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Общение было мимолетное, претензий особых к нему не было", — сказал он.
Свою убитую дочь он охарактеризовал как открытого человека. На вопрос прокурора о том, могла ли Татьяна спровоцировать скандалы, он ответил отрицательно.
Потерпевший отвечая на вопросы прокурора в суде, сообщил, что поиском пропавшей дочери занималась его жена, она звонила ее подругам, в милицию, в Минск он в связи с исчезновением дочери не выезжал ни разу.
Обвиняемый заявил иск о возмещении морального в размере 80 тысяч белорусских рублей. Он заявил, что испытывает "страдания и мучения" в связи с потерей дочери.
"До конца жизни это останется тяжелой ношей в сердце", — сказал он.
© Sputnik / Виктор Толочко
Отвечая на вопрос прокурора о том, какое, по его мнению, суд должен назначить наказание обвиняемому, если он будет признан виновным, отец убитой женщины сказал "максимально возможное", но не уточнил, какое.
Обвиняемый иск отца убитой признал, но попросил суд сделать перерыв, чтобы проконсультироваться по сумме заявленного иска.
После пятиминутного перерыва, во время которого обвиняемый совещался с адвокатами, он заявил суду, что признает иск обоснованным, но по сумме не согласился, сказав, что "слишком высокая". Вместе с тем он не смог ответить на вопрос суда о том, какой должна быть сумма иска.
После этого, отец убитой Курсевич попросил суд освободить его от дальнейшего участия в судебном разбирательстве и удалился из зала суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец убитой минчанки Курсевич заявил иск в размере 80 тысяч в качестве возмещения морального вреда и попросил суд назначить обвиняемому максимальное наказание.
|
Архив (ЧП)
Комментарии