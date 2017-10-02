Криминальных версий пропажи Максима Мархалюка по-прежнему нет

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Поиски пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка пока не дали результатов: по состоянию на 9:00 вторника участники поисково-спасательной операции не нашли мальчика, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik/ Инна Гришук ОНТ: Максима Мархалюка могли похитить

Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 сентября — по одной из версий, ушел в Беловежскую пущу. С момента его исчезновения уже более двух недель продолжаются поиски: с участием волонтеров, милиции и спасателей. Через 10 дней по факту его исчезновения следственные органы возбудили уголовное дело в соответствии с п. 2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса.

"Мы продолжаем искать, и сегодня на поиски выйдет отряд милиции особого назначения. Это наиболее подготовленные люди, они будут прочесывать те участки, которые определил спасательный штаб. Там самая сложная местность", — рассказали в УВД.

Правоохранители отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела продолжают отрабатываться все версии.

"Криминальные версии рассматриваются, однако их пока нет. Ни одна криминальная версия не взята в качестве вероятной", — подчеркнули в УВД.

Там добавили, что нет также новых бытовых версий в деле.

"Мы по-прежнему верим, что мы его найдем. Единственный плачевный момент, что мальчик мог утонуть в болоте, а болото забирает все — и человека, и одежду, и тогда даже следов не найдешь", — отметили правоохранители.

По их словам, территория, на которой ведутся поиски, в основном лесистая, это хвойные и лиственные леса. В пуще встречаются мелкие реки, есть и болотистые местности.

"Родители пока держатся, им оказывается вся возможная помощь", — добавили в УВД.