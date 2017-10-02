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Криминальных версий пропажи Максима Мархалюка по-прежнему нет
03.10.2017 11:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Поиски пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка пока не дали результатов: по состоянию на 9:00 вторника участники поисково-спасательной операции не нашли мальчика, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik/ Инна Гришук
Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 сентября — по одной из версий, ушел в Беловежскую пущу. С момента его исчезновения уже более двух недель продолжаются поиски: с участием волонтеров, милиции и спасателей. Через 10 дней по факту его исчезновения следственные органы возбудили уголовное дело в соответствии с п. 2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса.
"Мы продолжаем искать, и сегодня на поиски выйдет отряд милиции особого назначения. Это наиболее подготовленные люди, они будут прочесывать те участки, которые определил спасательный штаб. Там самая сложная местность", — рассказали в УВД.
Правоохранители отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела продолжают отрабатываться все версии.
© Sputnik/ Инна Гришук
"Криминальные версии рассматриваются, однако их пока нет. Ни одна криминальная версия не взята в качестве вероятной", — подчеркнули в УВД.
Там добавили, что нет также новых бытовых версий в деле.
"Мы по-прежнему верим, что мы его найдем. Единственный плачевный момент, что мальчик мог утонуть в болоте, а болото забирает все — и человека, и одежду, и тогда даже следов не найдешь", — отметили правоохранители.
По их словам, территория, на которой ведутся поиски, в основном лесистая, это хвойные и лиственные леса. В пуще встречаются мелкие реки, есть и болотистые местности.
"Родители пока держатся, им оказывается вся возможная помощь", — добавили в УВД.
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Правоохранители не исключают, что мальчик мог утонуть в болоте, и тогда шансы найти хотя бы его следы минимальны.
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