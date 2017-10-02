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В Пинске пьяный мужчина погиб под колесами поезда
2 октября около 19.50 грузовой поезд насмерть сбил 29-летнего жителя Пинска. Об этом сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
По одной из версий, он сам бросился под поезд вблизи железнодорожной станции «Пинск». Накануне мужчина поссорился с женой, которая забрала детей и уехала к родителям. В момент гибели он был пьян.
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По одной из версий, мужчина покончил жизнь самоубийством после ссоры с женой.
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Архив (ЧП)
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