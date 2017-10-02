В Пинске пьяный мужчина погиб под колесами поезда

2 октября около 19.50 грузовой поезд насмерть сбил 29-летнего жителя Пинска. Об этом сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

По одной из версий, он сам бросился под поезд вблизи железнодорожной станции «Пинск». Накануне мужчина поссорился с женой, которая забрала детей и уехала к родителям. В момент гибели он был пьян.