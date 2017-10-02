В гомельском автобусе задержали эксгибициониста и ищут пострадавших от его действий школьниц

В Гомеле следователи изучают обстоятельства уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летнего мужчины — тот напугал двух девочек и поверг в шок весь автобус.





Инцидент произошел 26 сентября в 17.30 в городском автобусе № 17. Пьяный гомельчанин решил продемонстрировать пассажирам транспорта свои гениталии, сообщает «Гомельская правда». Непосредственными свидетелями гнусного поведения взрослого мужчины стали две школьницы. Когда девочки на остановке «Универмаг» собрались выходить, незнакомец прижался к одной из них. На замечания пассажиров пьяный эксгибиционист не реагировал. На помощь детям подоспел находящихся в салоне автобуса мужчина: он вывел нарушителя из транспорта и вызвал милицию.

Перепуганные девочки из автобуса убежали. Следователи ищут школьниц и просят их родителей откликнуться: их показания важны для квалификации статьи по уголовному делу. Известно, что на вид девочкам 10−11 лет, рост 130−150 сантиметров. В руках у детей были рапиры — возможно, они занимаются фехтованием.

Как выяснилось позже, в 2015 году задержанный уже был осужден за аналогичное поведение и освободился из мест лишения свободы всего четыре месяца назад. За хулиганство мужчине грозит до шести лет лишения свободы.