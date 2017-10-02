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Место притяжения: в котлован на М1 снова упала фура, вторая за 2 дня
03.10.2017 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Еще один большегрузный автомобиль упал в строительный котлован на трассе М1 в Смолевичском районе, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.
Авария произошла на 377-м километре дороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации, где проводятся дорожные работы.
Как сообщают очевидцы, во вторник днем в котлован дорожников снова провалилась фура – на этот раз Volvo.
Накануне в этом же котловане оказался большегруз Renault Magnum с полуприцепом: провалившаяся в яму машина сгорела. Ее водитель получил ушибы и переломы ребер.
В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники МЧС и ГАИ.
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Накануне в этом же котловане оказался большегруз Renault Magnum с полуприцепом.
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