Нетрезвый мужчина после ссоры с женой бросился под поезд в Пинске

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Молодой мужчина погиб на железной дороге в Пинске в результате наезда грузового состава, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель управления внутренних дел Брестского облисполкома Сергей Дученко.



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Инцидент со смертельным исходом в районном центре произошел накануне около 19:50.

"В результате наезда поезда погиб мужчина 1987 года рождения", – сказал Дученко.

Он также уточнил, что пинчанин бросился под состав – по предварительной версии, это был суицид.

По словам представителя УВД, на момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а 1 октября у него произошла ссора с супругой, после которой женщина с детьми переехала к своим родителям.

В настоящее время по факту смерти гражданина Пинский РОСК проводит проверку.