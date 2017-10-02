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Нетрезвый мужчина после ссоры с женой бросился под поезд в Пинске
03.10.2017 14:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Молодой мужчина погиб на железной дороге в Пинске в результате наезда грузового состава, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель управления внутренних дел Брестского облисполкома Сергей Дученко.
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Инцидент со смертельным исходом в районном центре произошел накануне около 19:50.
"В результате наезда поезда погиб мужчина 1987 года рождения", – сказал Дученко.
Он также уточнил, что пинчанин бросился под состав – по предварительной версии, это был суицид.
По словам представителя УВД, на момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а 1 октября у него произошла ссора с супругой, после которой женщина с детьми переехала к своим родителям.
В настоящее время по факту смерти гражданина Пинский РОСК проводит проверку.
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На момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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