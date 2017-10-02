Пассажиры автобуса задержали в Гомеле эксгибициониста

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Гомельчане задержали в городском автобусе нетрезвого мужчину, который демонстрировал школьницам половые органы, сообщило издание " Гомельская правда " со ссылкой на следователя первого следственного отделения Гомельского горотдела Следственного комитета Вадима Высоцкого.

По информации издания, инцидент в одном из автобусов произошел на остановке "Улица Головацкого". Когда две школьницы собирались на выход, 51-летний мужчина прижался к одной из них оголенной частью тела.

При этом гомельчанин не реагировал на замечания пассажиров, поскольку был сильно пьян. Мужчину задержал один из граждан, он же вызвал на остановку сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что в 2015 году данный мужчина был осужден за аналогичное поведение, а освободился только четыре месяца назад. В настоящее время следователи ищут ехавших в автобусе девочек, чтобы взять показания.