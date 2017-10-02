Мать обвиняемого в убийстве Курсевич: любил, но жениться не собирался

МИНСК, 3 окт —Sputnik. Мать Евгения Раздуева, которого обвиняют в убийстве Татьяны Курсевич, не верит, что ее сын мог совершить это преступление. Об этом она заявила в суде во вторник. Как передает корреспондент Sputnik, сегодня в суде идет допрос свидетелей по данному делу.



© Sputnik / Виктор Толочко Сослуживцы рассказали о последних днях Татьяны Курсевич

В Минском городском суде продолжается слушание дела об убийстве Татьяны Курсевич, тело которой со следами насильственной смерти было найдено в ноябре прошлого года в хозпостройке в Вилейском районе. В убийстве подозревается ее бойфренд Евгений Раздуев, которому принадлежит строение.

"В голове сейчас не укладывается, что это сделал мой сын, он спокойный и уравновешенный. Я не могу представить, что произошло. Он не мог на женщину поднять руку. Я считаю, что кто-то третий здесь присутствует. А тем более топор был",- заявила мать обвиняемого во время допроса в качестве свидетеля.

По ее словам, на свидании в СИЗО он плакал и говорил, что не помнит, признавался, что раскаивается, но поверить в то, что это сделал Евгений женщина все-рано не может.

"Мальчик спокойный и уравновешенный у меня никогда не было с ним проблем, переходный возраст спокойно пережили. Женя всегда давал отчет своим действиям, знал, что мама будет переживать. Он также относился к своим женщинам. Не мог мой Женя такого сделать",- сказала Татьяна Раздуева.

Светились глаза

По ее словам, когда он познакомился с Татьяной, он поменялся "у него глазки светились, покупал цветочки, фрукты".



© Sputnik / Виктор Толочко Дело об убийстве минчанки Курсевич: появился новый потерпевший

Женщина также сообщила, что обвиняемый "любил Таню, но жениться не собирался". По ее словам, ее сын не хотел торопиться официально оформлять отношения с Татьяной Курсевич.

"Он любил Таню, они собирались строить дом",- сказала Мать обвиняемого.

С днем рождения поздравил заранее

Рассказывая о том, что произошло после 14 ноября 2016 года (в этот день была убита Татьяна Курсевич — Sputnik) мать обвиняемого сообщила, что сын пришел к ней расстроенный и сообщил, что от него ушла его девушка. "Сказал, что Таня ушла",- уточнила женщина.

При этом она сообщила, что через несколько дней он заранее, за несколько дней до 19 ноября, поздравил ее с днем рождения, сказав, что расстроен тем, что от него ушла Татьяна и хочет уехать на дачу, чтобы пожить в одиночестве.



© Sputnik / Виктор Толочко Обвиняемый в убийстве Курсевич: в СК заставили написать признание

"Пробыл он у меня часа полтора, мы чаю попили, я его утешала, говорила, что это не первая женщина, с которой ты расходишься. Он также оставил 220 долларов, чтобы заплатить хозяйке квартиры, где они проживали с Таней",- рассказала свидетель.

Домик в деревне

Мать обвиняемого также рассказала, что ее сын исчез на несколько дней и она нашла его в доме в Вилейском районе.

"Следующий раз мы с ним общались по телефону, он снимал трубку. Когда стали Таню разыскивать, я ему сказала, что он должен приехать, он согласился, но сказал, что не знает, где Таня", — сказала мать обвиняемого.

"Когда он перестал отвечать на звонки, я испугалась. Думаю, может что то с собой сделал, ведь он любил Таню, а она ушла", — сказала свидетель.

Потом, по ее словам, она приняла решение поехать на квартиру, где проживали убитая и обвиняемый. Отвечая на вопрос прокурора, она сказала, что в квартире был порядок, вещей Татьяны там не было, только вещи ее ребенка.

Потом она и еще два друга ее сына приехали в деревню, где он поселился в дачном доме. "Когда мы зашли в дом, лежал на кровати под одеялом, я его не могла добудиться. Когда разбудила, он спросил с удивлением, что мы здесь делаем? Я нагнулась, понюхала. Запаха алкоголя не было. Он сказал, что выпил снотворное. Пообещал, что завтра приедет в Минск",- рассказала мать обвиняемого.

Но на следующий день он не приехал, потом начались звонки от матери убитой женщины, а потом от сотрудников правоохранительных органов.

Когда мать допрашивали в суде, обвиняемый плакал, закрыв лицо руками, особенно в той части показаний, когда женщина перечисляла его положительные качества.