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Минская милиция ищет бабушку-карманницу, укравшую кошелек в церкви

03.10.2017 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Минске пожилую женщину, которая вытащила кошелек с деньгами из сумки прихожанки одной из церквей, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

Минская милиция ищет бабушку-карманницу, укравшую кошелек в церкви
© YouTube / UVDMINOBL
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Пострадавшая минчанка обратилась в Первомайское РУВД в воскресенье 1 октября. 

"Она рассказала, что в церкви, расположенной на улице Всехсвятской, у нее был похищен кошелек с деньгами – более 250 рублей", – сказали в ГУВД.

Сотрудники милиции просмотрели записи видеокамер, установленных в церкви, и выяснили, что кошелек из сумки, оставленной на скамье, вытащила неизвестная пожилая женщина.

В ГУВД сообщили приметы подозреваемой: ей на вид около 70–75 лет, имеет среднее телосложение и рост приблизительно 165 см.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о разыскиваемой, обратиться в Первомайское РУВД или позвонить по телефону 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожилая женщина стащила кошелек из сумки, оставленной прихожанкой на скамье в храме.

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