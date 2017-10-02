Пенсионер из Бреста стал жертвой псевдосоцработников

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Пожилой житель Бреста обратился в милицию с заявлением о пропаже 6,5 тысячи рублей после визита четверых мужчин, представившихся социальными работниками, сообщил ресурс " БрестСИТИ ".

По информации ОВД Московского района Бреста, инцидент в областном центре произошел 26 сентября.

По словам 86-летнего брестчанина, деньги пропали у него после посещения четверых социальных работников.

В результате оперативно-розыскных действий были задержаны жители Воронежской и Смоленской областей, у которых были обнаружено и изъято похищенное.

В милиции констатировали, что в последнее время участились случаи, когда люди пенсионного возраста становятся жертвами мошенников, которые обманом получают от них денежные средства. Сотрудники правоохранительных органов акцентирует внимание на том, что пенсионеры – одна из самых уязвимых для мошенников социальных групп, и напоминают правила безопасности, которые помогут избежать неприятных инцидентов.

Нельзя пускать в дом посторонних людей, покупать бытовую технику, фильтры для воды и другие товары у незнакомцев, разменивать и одалживать им деньги. Необходимо требовать предъявить документы у лиц, представляющихся сотрудниками социальных, жилищно-эксплуатационных и иных служб. Если посетители отказываются предъявить документы, нужно сообщить в милицию по телефону 102.