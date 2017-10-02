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Пенсионер из Бреста стал жертвой псевдосоцработников

03.10.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт – Sputnik. Пожилой житель Бреста обратился в милицию с заявлением о пропаже 6,5 тысячи рублей после визита четверых мужчин, представившихся социальными работниками, сообщил ресурс "БрестСИТИ".

Пенсионер из Бреста стал жертвой псевдосоцработников
© Фото: ВКонтакте / МОГИЛЕВ Live
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По информации ОВД Московского района Бреста, инцидент в областном центре произошел 26 сентября.

По словам 86-летнего брестчанина, деньги пропали у него после посещения четверых социальных работников.

В результате оперативно-розыскных действий были задержаны жители Воронежской и Смоленской областей, у которых были обнаружено и изъято похищенное.

В милиции констатировали, что в последнее время участились случаи, когда люди пенсионного возраста становятся жертвами мошенников, которые обманом получают от них денежные средства. Сотрудники правоохранительных органов акцентирует внимание на том, что пенсионеры – одна из самых уязвимых для мошенников социальных групп, и напоминают правила безопасности, которые помогут избежать неприятных инцидентов. 

Нельзя пускать в дом посторонних людей, покупать бытовую технику, фильтры для воды и другие товары у незнакомцев, разменивать и одалживать им деньги. Необходимо требовать предъявить документы у лиц, представляющихся сотрудниками социальных, жилищно-эксплуатационных и иных служб. Если посетители отказываются предъявить документы, нужно сообщить в милицию по телефону 102.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В квартиру пенсионера четверо мужчин попали под видом соцработников, а покинули ее с крупной суммой денег.

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