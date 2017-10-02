Охотники добыли под Борисовом вместо уток лося и заплатят $4,2 тыс.

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Крупный штраф придется заплатить двум охотникам из Борисовского района за незаконную добычу лося, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Государственной инспекции по охране животного и растительного мира Ольга Громович.



© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира Браконьера-бесправника с уловом на $2,5 тыс. задержали под Лидой

Охотников задержали у деревни Стайки егерь местного охотхозяйства и госинспекторы Борисовской МРИ.

"На автомобилях около девяти часов утра они выезжали из угодий. В обеих машинах были обнаружены мешки с мясом общим весом 250 килограммов", – сказала Громович.

По словам представителя Госинспекции, по путевкам задержанные, имели право охотиться только на пернатых. "Но, встретив в лесу лося, решились на нарушение", – уточнила Громович.

Собеседница Sputnik отметила, что свою вину охотники признали и показали место добычи животного.

В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело: они лишатся охотничьего удостоверения, а также должны будут возместить причиненный природе ущерб – 8,3 тысячи рублей.