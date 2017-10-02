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Охотники добыли под Борисовом вместо уток лося и заплатят $4,2 тыс.

03.10.2017 17:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт – Sputnik. Крупный штраф придется заплатить двум охотникам из Борисовского района за незаконную добычу лося, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Государственной инспекции по охране животного и растительного мира Ольга Громович.

Охотники добыли под Борисовом вместо уток лося и заплатят ,2 тыс.
© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира
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Охотников задержали у деревни Стайки егерь местного охотхозяйства и госинспекторы Борисовской МРИ.

"На автомобилях около девяти часов утра они выезжали из угодий. В обеих машинах были обнаружены мешки с мясом общим весом 250 килограммов", – сказала Громович. 

По словам представителя Госинспекции, по путевкам задержанные, имели право охотиться только на пернатых. "Но, встретив в лесу лося, решились на нарушение", – уточнила Громович.

Собеседница Sputnik отметила, что свою вину охотники признали и показали место добычи животного.

В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело: они лишатся охотничьего удостоверения, а также должны будут возместить причиненный природе ущерб – 8,3 тысячи рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело, они лишатся охотничьего удостоверения, но и выплатят крупный штраф.

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