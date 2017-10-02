МИНСК, 3 окт — Sputnik. Администрация Гродненской областной клинической больницы извинилась перед родственниками пациента, которым дважды сообщали о смерти близкого им человека, сообщает "Блог Гродно".

68-летний житель Гродно Сергей Дмитриевич, лег в больницу на плановую операцию. Однако после операции у пациента остановилось сердце. Мужчину начали реанимировать. Добиться быстрого эффекта у медиков не получилось. И один из докторов позвонил родным с печальной новостью.

"В послеоперационном периоде в отделении реанимации наступила остановка сердечной деятельности, проводились длительные реанимационные мероприятия, которые были малоэффективны. В ходе реанимационных мероприятий лечащим хирургом родственникам была доведена недостоверная информация о смерти пациента и не была им своевременно опровергнута", — прокомментировал ситуацию главврач больницы Юрий Петельский.

В это время родные уже обзвонили знакомых и коллег Сергея Дмитриевича и сообщали печальное известие. Новость о том, что супруг жив, жена Сергея Дмитриевича узнала, когда вместе с внучкой приехала в бюро ритуальных услуг договариваться о похоронах.

"Мы стоим в бюро ритуальных услуг, у нас шоковое состояние, мы улаживаем вопросы по похоронам, крепимся, а тут… Передать словами то, что мы почувствовали в этой ситуации невозможно. Мы просто были шокированы! Не могли поверить, в голове вертелось тысяча вопросов "почему не позвонили раньше?" — цитирует женщину издание "Новый Гродно".

Женщины сорвали черные платки и поехали в больницу, правда, Сергею Дмитриевичу их не пустили — он был в реанимации. А на следующие утро им снова позвонили из больницы и снова сообщили, что Сергея Дмитриевича не стало.

В больнице подчеркнули, что вплоть до констатации смерти 27 сентября пациент находился в отделении реанимации, однако, интенсивная терапия и реанимационные мероприятия оказались малоэффективными. Мужчина умер.

Администрация больницы принесла извинения родственникам за недостоверное информирование лечащим хирургом о факте смерти пациента, и соболезнования.