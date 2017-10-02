Троллейбус столкнулся с грузовиком в Минске, пострадали 2 человека

МИНСК, 3 окт – Sputnik. По крайней мере два человека получили ранения в результате столкновения грузовика и троллейбуса в Минске, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.



© Фото: УГАИ ГУВД Миноблисполкома Место притяжения: в котлован на М1 снова упала фура, вторая за 2 дня

Авария произошла после 17:00 на пересечении проспектов Любимова и Дзержинского.

"В результате столкновения грузовика и троллейбуса пострадали два человека", – сказала Трепашко, уточнив, что один из них – водитель городского транспорта.

Она также сообщила, что в настоящее время на перекрестке ДТП работают сотрудники ГАИ, которые опрашивают очевидцев. На место происшествия также прибыли медики и работники МЧС.

От удара грузовик вынесло на обочину, где он врезался в светофор, троллейбус вылетел на тротуар – к обстановке на Дзержинского.

По информации ГАИ, сейчас движение автотранспорта в районе пересечения проспектов существенно затруднено.