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Троллейбус столкнулся с грузовиком в Минске, пострадали 2 человека
03.10.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. По крайней мере два человека получили ранения в результате столкновения грузовика и троллейбуса в Минске, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.
© Фото: УГАИ ГУВД Миноблисполкома
Авария произошла после 17:00 на пересечении проспектов Любимова и Дзержинского.
"В результате столкновения грузовика и троллейбуса пострадали два человека", – сказала Трепашко, уточнив, что один из них – водитель городского транспорта.
Она также сообщила, что в настоящее время на перекрестке ДТП работают сотрудники ГАИ, которые опрашивают очевидцев. На место происшествия также прибыли медики и работники МЧС.
От удара грузовик вынесло на обочину, где он врезался в светофор, троллейбус вылетел на тротуар – к обстановке на Дзержинского.
По информации ГАИ, сейчас движение автотранспорта в районе пересечения проспектов существенно затруднено.
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В настоящее время на перекрестке ДТП работают сотрудники ГАИ, которые опрашивают очевидцев, на место происшествия также прибыли медики и работники МЧС.
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