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Житель Гродненского района добровольно сдал 15 кило тротила
03.10.2017 18:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Житель Гродненского района добровольно сдал пограничникам 15 килограммов тротила, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Сейчас в республике проходит традиционная акция "Арсенал", в рамках которой граждане могут сдать незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы. При добровольной сдаче опасных предметов в милицию белорусы освобождаются от ответственности.
По данным ГПК, информация о хранящемся у сельчанина тротиле была получена оперативными сотрудниками Гродненской пограничной группы.
"Житель деревни Белые Болота выдал имевшиеся у него 53 тротиловых шашки общей массой около 15 килограммов", – сказали в комитете.
Молодой человек милиции и пограничникам пояснил, что взрывчатку он нашел при проведении земляных работ на своем приусадебном участке.
Тротил у гражданина был изъят сотрудниками оперативно-следственной группы Гродненского РОВД.
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Молодой человек милиции и пограничникам пояснил, что взрывчатку он нашел при проведении земляных работ на своем приусадебном участке.
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