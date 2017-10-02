Житель Гродненского района добровольно сдал 15 кило тротила

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Житель Гродненского района добровольно сдал пограничникам 15 килограммов тротила, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Sputnik/ Игорь Зарембо Пушку со снарядом в стволе нашли на поле в Минском районе

Сейчас в республике проходит традиционная акция "Арсенал", в рамках которой граждане могут сдать незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы. При добровольной сдаче опасных предметов в милицию белорусы освобождаются от ответственности.

По данным ГПК, информация о хранящемся у сельчанина тротиле была получена оперативными сотрудниками Гродненской пограничной группы.

"Житель деревни Белые Болота выдал имевшиеся у него 53 тротиловых шашки общей массой около 15 килограммов", – сказали в комитете.

Молодой человек милиции и пограничникам пояснил, что взрывчатку он нашел при проведении земляных работ на своем приусадебном участке.

Тротил у гражданина был изъят сотрудниками оперативно-следственной группы Гродненского РОВД.