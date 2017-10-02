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Житель Гродненского района добровольно сдал 15 кило тротила

03.10.2017 18:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт – Sputnik. Житель Гродненского района добровольно сдал пограничникам 15 килограммов тротила, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Житель Гродненского района добровольно сдал 15 кило тротила
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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Сейчас в республике проходит традиционная акция "Арсенал", в рамках которой граждане могут сдать незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы. При добровольной сдаче опасных предметов в милицию белорусы освобождаются от ответственности. 

По данным ГПК, информация о хранящемся у сельчанина тротиле была получена оперативными сотрудниками Гродненской пограничной группы.

"Житель деревни Белые Болота выдал имевшиеся у него 53 тротиловых шашки общей массой около 15 килограммов", – сказали в комитете.

Молодой человек милиции и пограничникам пояснил, что взрывчатку он нашел при проведении земляных работ на своем приусадебном участке.

Тротил у гражданина был изъят сотрудниками оперативно-следственной группы Гродненского РОВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек милиции и пограничникам пояснил, что взрывчатку он нашел при проведении земляных работ на своем приусадебном участке.

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