в Минске в результате пожара погибла 70-летняя хозяйка квартиры

Днем 3 октября спасатели выезжали на тушение пожара в двухкомнатной квартире по улице Сердича. Они спасли хозяйку и ее сына, но женщина позже скончалась. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Примерно в 14.17 от жильцов дома поступил звонок, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым. Оказалось, огонь пылал в коридоре и на балконе — всего на площади около 20 квадратных метров.

«Из негорящего помещения была спасена 77-летняя хозяйка жилья (в бессознательном состоянии), а также ее 45-летний сын. Женщину передали бригаде скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий, но позже она скончалась. Мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой», — рассказала Ольга Мельченко.

Через 20 минут после сообщения пожар был ликвидирован. Повреждено имущество в квартире. Причины инцидента выясняют следователи.