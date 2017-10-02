ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

в Минске в результате пожара погибла 70-летняя хозяйка квартиры

03.10.2017 18:33 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Днем 3 октября спасатели выезжали на тушение пожара в двухкомнатной квартире по улице Сердича. Они спасли хозяйку и ее сына, но женщина позже скончалась. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Примерно в 14.17 от жильцов дома поступил звонок, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым. Оказалось, огонь пылал в коридоре и на балконе — всего на площади около 20 квадратных метров.

«Из негорящего помещения была спасена 77-летняя хозяйка жилья (в бессознательном состоянии), а также ее 45-летний сын. Женщину передали бригаде скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий, но позже она скончалась. Мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой», — рассказала Ольга Мельченко.

Через 20 минут после сообщения пожар был ликвидирован. Повреждено имущество в квартире. Причины инцидента выясняют следователи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее 45-летний сын сейчас в больнице. Обоих из горящего жилья вытащили спасатели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Троллейбус столкнулся с грузовиком в Минске, пострадали 2 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика