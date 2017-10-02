В Казахстане разбился санитарный самолет, погибли 5 человек

Два медицинских работника и три члена экипажа находились в самолете, потерпевшем во вторник крушение близ Алма-Аты. Об этом сообщила пресс- служба Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана.

«3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. На борту, кроме экипажа, было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, командир воздушного судна был гражданином Кыргызстана, второй пилот — гражданином Казахстана.

Как ранее сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, по предварительным данным, пять человек, находившихся на борту самолета, погибли. Падение воздушного судна с последующим возгоранием произошло в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск.

«Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий департамента по расследованию на транспорте МИР Казахстана в течение часа после поступления информации об авиационном событии выехали на место авиационного происшествия», — уточнили в Комитете гражданской авиации.