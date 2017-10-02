Неосмотрительного немецкого туриста обворовали в Минске

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Турист из Германии лишился вещей из-за оставленного в почтовом ящике ключа от съемной квартиры, сообщила газета " СБ. Беларусь сегодня ".

Иностранец снял квартиру на улице Карла Маркса, а затем отправился в город и вернулся поздно вечером, но в помещении не обнаружил своего рюкзака, в котором были планшет, ноутбук и банковские карты.

Сообщается, что вора минская милиция нашла достаточно быстро – в совершении кражи подозревается житель Минского района, который приехал в Минск продавать грибы. Кроме торговли мужчина занимался расклейкой объявлений и нашел в почтовом ящике ключи с брелоком случайно.

По данным правоохранителей, 43-летний злоумышленник часть из украденного имущества иностранца оперативно сбыл, а рюкзак бросил в парке.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража, совершенная с проникновением в жилище). Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает до четырех лет лишения свободы.