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Неосмотрительного немецкого туриста обворовали в Минске

03.10.2017 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт – Sputnik. Турист из Германии лишился вещей из-за оставленного в почтовом ящике ключа от съемной квартиры, сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня".

Неосмотрительного немецкого туриста обворовали в Минске
© Sputnik/
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Иностранец снял квартиру на улице Карла Маркса, а затем отправился в город и вернулся поздно вечером, но в помещении не обнаружил своего рюкзака, в котором были планшет, ноутбук и банковские карты.

Сообщается, что вора минская милиция нашла достаточно быстро – в совершении кражи подозревается житель Минского района, который приехал в Минск продавать грибы. Кроме торговли мужчина занимался расклейкой объявлений и нашел в почтовом ящике ключи с брелоком случайно.

По данным правоохранителей, 43-летний злоумышленник часть из украденного имущества иностранца оперативно сбыл, а рюкзак бросил в парке. 

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража, совершенная с проникновением в жилище). Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает до четырех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленник часть из украденного имущества иностранца оперативно сбыл, а рюкзак бросил в парке.

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