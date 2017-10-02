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Столкновение грузовика с троллейбусом в Минске попало на видео

03.10.2017 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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ДТП на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова в Московском районе столицы произошло днем во вторник 3 октября.

На перекрестке грузовик протаранил троллейбус. От удара машины выехали с проезжей части: грузовой автомобиль врезался в светофор, троллейбус вынесло к остановке общественного транспорта.

По предварительной информации отдела ГАИ Московского РУВД, в аварии травмы получили два человека.

Троллейбус столкнулся с грузовиком в Минске, пострадали 2 человека>>

 
Теги: Минск
 
 
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Авария с участием грузового автомобиля и троллейбуса попала на видео. Смотрите кадры, снятые случайным свидетелем аварии.

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