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Столкновение грузовика с троллейбусом в Минске попало на видео
03.10.2017 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
ДТП на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова в Московском районе столицы произошло днем во вторник 3 октября.
На перекрестке грузовик протаранил троллейбус. От удара машины выехали с проезжей части: грузовой автомобиль врезался в светофор, троллейбус вынесло к остановке общественного транспорта.
По предварительной информации отдела ГАИ Московского РУВД, в аварии травмы получили два человека.
Троллейбус столкнулся с грузовиком в Минске, пострадали 2 человека>>
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Авария с участием грузового автомобиля и троллейбуса попала на видео. Смотрите кадры, снятые случайным свидетелем аварии.
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