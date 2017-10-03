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Полиция предотвратила крупнейшее ограбление банка в истории Бразилии

03.10.2017 22:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Крупнейшее ограблении банка предотвращено в Бразилии, задержаны 16 человек, сообщает сообщает телеканал Globo со ссылкой на данные полиции

Целью преступников было хранилище банка Banco do Brasil, где хранилось не менее одного миллиарда бразильских реалов (около 317 миллионов долларов). Чтобы пробраться в помещение с деньгами, злоумышленники выкопали тоннель длиной 600 метров, укрепили его металлическими стойками и подвели электричество. Высота потолка в тоннеле составила около 1,5 метров. Подготовка к ограблению, которая должна была завершиться к 4 октября, стоила подозреваемым порядка 1,3 миллиона долларов.

Полиции удалось задержать 16 человек, еще четверо сбежали. Место их нахождение не установлено.

Если бы злоумышленникам удалось реализовать задуманное, это стало бы крупнейшим в истории Бразилии ограблением. Сейчас таким считается ограбление одного из отделений Центробанка в городе Форталеза в 2005 году. Тогда преступники смогли унести 164 миллиона реалов (52 миллиона долларов по нынешнему курсу). Интересно, что они также проникли в банк через тоннель. 

 
Теги: Минск
 
 
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Банда прорыла 600-метровый тоннель под банком, на подготовительные работы ушло три месяца и более миллиона долларов.

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