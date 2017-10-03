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Авиакатастрофа в Казахстане: погибли два профессора медицины

03.10.2017 20:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Два профессора медицина Талгат Патсаев и Жанибек Артыкбаев стали жертвами крушения самолета Ан-28 под Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

Авиакатастрофа с участием самолета Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявший санитарный рейс по маршруту Алматы — Шымкент, произошла вечером во вторник. Воздушное судно рухнуло и загорелось — при падении были задеты линии электропередач — неподалеку от села Междуреченск. На борту самолета находилось пять человек (два медработника и три члена экипажа), все они погибли.

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Sputnik Казахстан
Крушение самолета Ан-28 в Казахстане

Среди погибших — акушер-гинеколог Талгат Патсаев и врач-реаниматолог Жанибек Артыкбаев. По информации Минздрава Казахстана, профессора летели в Шымкент для оказания медицинской помощи роженице.

"Министерство здравоохранения Казахстана выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей", — рассказали в министерстве здравоохранения.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 12 человек и три единицы спецтехники.

Причины крушения выясняются. В авиакомпании утверждают, что самолетом управлял опытный пилот. 

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сняли на видео последствия крушения самолета, в результате которого погибли пять человек.

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