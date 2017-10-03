Жителя Витебска оштрафовали за попытку заживо закопать 6 щенков

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Суд Железнодорожного района Витебска признал местного жителя, который пытался закопать щенков живыми, виновным в жестоком обращении с животными и оштрафовал его на 460 рублей, сообщила газета " Витьбичи ".

Инцидент в областном центре произошел 22 июня, тогда у собаки, которая принадлежит мужчине, появилось потомство – шесть щенков. Мужчина вырыл яму возле забора и решил закопать новорожденных, свидетелями этого стали местные подростки.

По информации издания, дети не стали связываться с мужчиной, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, и вызвали милицию.

На место прибыли оперативно-следственная группа и сотрудники ОМОН, они задержали гражданина и доставили в РОВД, где составили протокол. В суд на рассмотрение дела мужчина не явился.

Как сообщает газета, суд признал витебчанина виновным по ст. 15.45 КоАП, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин (460 рублей).

Нормы об ответственности за жестокое обращение были введены в УК Беларуси в 2015 году: ч. 1 ст. 339-1 предусматривает в качестве наказания общественные или исправительные работы, штраф или арест; ч. 2 — арест, ограничение либо лишение свободы на срок до года. По информации Верховного суда Беларуси к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в 2016 году суды привлекли 8 человек, в 2017-м – одного.