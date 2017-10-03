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Жителя Витебска оштрафовали за попытку заживо закопать 6 щенков
04.10.2017 08:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Суд Железнодорожного района Витебска признал местного жителя, который пытался закопать щенков живыми, виновным в жестоком обращении с животными и оштрафовал его на 460 рублей, сообщила газета "
© Sputnik/ Роман Шантар
Инцидент в областном центре произошел 22 июня, тогда у собаки, которая принадлежит мужчине, появилось потомство – шесть щенков. Мужчина вырыл яму возле забора и решил закопать новорожденных, свидетелями этого стали местные подростки.
По информации издания, дети не стали связываться с мужчиной, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, и вызвали милицию.
На место прибыли оперативно-следственная группа и сотрудники ОМОН, они задержали гражданина и доставили в РОВД, где составили протокол. В суд на рассмотрение дела мужчина не явился.
Как сообщает газета, суд признал витебчанина виновным по ст. 15.45 КоАП, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин (460 рублей).
Нормы об ответственности за жестокое обращение были введены в УК Беларуси в 2015 году: ч. 1 ст. 339-1 предусматривает в качестве наказания общественные или исправительные работы, штраф или арест; ч. 2 — арест, ограничение либо лишение свободы на срок до года. По информации Верховного суда Беларуси к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в 2016 году суды привлекли 8 человек, в 2017-м – одного.
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Свидетелями произошедшего во дворе дома стали местные подростки, которые вызвали милицию.
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