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Пьяная драка двух сельчан в Дрогичинском районе закончилась убийством

04.10.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дрогичиснком районе пенсионера, который подозревается в убийстве мужчины, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Пьяная драка двух сельчан в Дрогичинском районе закончилась убийством
© Фото: СК Беларуси
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Инцидент произошел в понедельник 2 октября в деревне Белинок, расположенной в Дрогичинском районе.

"В 18:50 на улице со следами побоев обнаружен труп жителя деревни Белин", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что было предварительно установлено: мужчину около 18:00 в ссоре после совместного распития спиртных напитков избил пенсионер – местный житель.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого, в настоящее время с ним работают следователи.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины подрались после совместного распития спиртных напитков, сейчас подозреваемый в убийстве задержан.

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