Пьяная драка двух сельчан в Дрогичинском районе закончилась убийством

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дрогичиснком районе пенсионера, который подозревается в убийстве мужчины, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.



© Фото: СК Беларуси Подростка из Воронова подозревают в убийстве матери самодельным мечом

Инцидент произошел в понедельник 2 октября в деревне Белинок, расположенной в Дрогичинском районе.

"В 18:50 на улице со следами побоев обнаружен труп жителя деревни Белин", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что было предварительно установлено: мужчину около 18:00 в ссоре после совместного распития спиртных напитков избил пенсионер – местный житель.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого, в настоящее время с ним работают следователи.