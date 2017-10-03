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Пьяная драка двух сельчан в Дрогичинском районе закончилась убийством
04.10.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дрогичиснком районе пенсионера, который подозревается в убийстве мужчины, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
© Фото: СК Беларуси
Инцидент произошел в понедельник 2 октября в деревне Белинок, расположенной в Дрогичинском районе.
"В 18:50 на улице со следами побоев обнаружен труп жителя деревни Белин", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что было предварительно установлено: мужчину около 18:00 в ссоре после совместного распития спиртных напитков избил пенсионер – местный житель.
Сотрудники милиции задержали подозреваемого, в настоящее время с ним работают следователи.
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Мужчины подрались после совместного распития спиртных напитков, сейчас подозреваемый в убийстве задержан.
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