Более двух недель: поиски Максима Мархалюка продолжаются

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Пропавший в Беловежской пуще на территории Свислочского района 10-летний Максим Мархалюк по состоянию на утро среды не найден, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik/ Инна Гришук Криминальных версий пропажи Максима Мархалюка по-прежнему нет

Мальчик пропал в лесном массиве более двух недель назад – искать его начали 16 сентября. С тех пор о нем ничего не известно, в лесу не удалось обнаружить никаких его следов.

"По состоянию на 09:00 среды 4 октября Максим Мархалюк не найден, поиски продолжаются", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что поисковые мероприятия продолжатся, в них принимают участие сотрудники правоохранительных органов из Волковысского, Свислочского и Берестовицкого районов, спасатели МЧС, а также военнослужащие внутренних войск. "Для установления местонахождения мальчика будет применяться служебная собака", – уточнили в управлении.

"Будем надеяться, что сегодняшний день принесет результат", – сказали в милиции.

Ранее по факту исчезновения мальчика УСК по Гродненской области возбудил уголовное дело в соответствии с п. 2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время следователи отрабатывают все версии исчезновения ребенка, в том числе криминальные.

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