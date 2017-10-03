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У жителя Гродненского района пограничники нашли 53 тротиловых шашки

04.10.2017 10:05 — ЧП | Tut.by  
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2 октября в пункте пропуска «Урбаны» и на участках пограничных застав в Гродненском районе были выявлены различные боеприпасы, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета. Всего изъято 40 патронов и 53 тротиловые шашки.


Сейчас в Беларуси проходит спецмероприятие «Арсенал», поэтому уделяется особое внимание нелегальному обороту оружия и боеприпасов.

В пункте пропуска «Урбаны» пограничники остановили машину Volkswagen под управлением негражданина Латвии, который ехал в Беларусь. В салоне авто обнаружили упаковку с десятью патронами калибра 7,62 мм к нарезному оружию. Об инциденте проинформированы милиция и КГБ, боеприпасы отправлены на экспертизу.

Позже в лесу у населенного пункта Брузги нашли еще 30 патронов такого же калибра.

Кроме того, пограничники и милиция наведались к жителю деревни Белые Болота (Гродненский район), чтобы проверить поступившую оперативную информацию. В итоге мужчина выдал 53 тротиловых шашки общей массой около 15 кг. По словам парня, он обнаружил опасную находку во время земляных работ на участке.


 
 
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По словам парня, он нашел 15 кг взрывчатки во время земляных работ на участке.

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