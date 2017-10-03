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У жителя Гродненского района пограничники нашли 53 тротиловых шашки
2 октября в пункте пропуска «Урбаны» и на участках пограничных застав в Гродненском районе были выявлены различные боеприпасы,
Сейчас в Беларуси проходит спецмероприятие «Арсенал», поэтому уделяется особое внимание нелегальному обороту оружия и боеприпасов.
В пункте пропуска «Урбаны» пограничники остановили машину Volkswagen под управлением негражданина Латвии, который ехал в Беларусь. В салоне авто обнаружили упаковку с десятью патронами калибра 7,62 мм к нарезному оружию. Об инциденте проинформированы милиция и КГБ, боеприпасы отправлены на экспертизу.
Позже в лесу у населенного пункта Брузги нашли еще 30 патронов такого же калибра.
Кроме того, пограничники и милиция наведались к жителю деревни Белые Болота (Гродненский район), чтобы проверить поступившую оперативную информацию. В итоге мужчина выдал 53 тротиловых шашки общей массой около 15 кг. По словам парня, он обнаружил опасную находку во время земляных работ на участке.
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По словам парня, он нашел 15 кг взрывчатки во время земляных работ на участке.
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Архив (ЧП)
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