У жителя Гродненского района пограничники нашли 53 тротиловых шашки

2 октября в пункте пропуска «Урбаны» и на участках пограничных застав в Гродненском районе были выявлены различные боеприпасы, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета. Всего изъято 40 патронов и 53 тротиловые шашки.





Сейчас в Беларуси проходит спецмероприятие «Арсенал», поэтому уделяется особое внимание нелегальному обороту оружия и боеприпасов.

В пункте пропуска «Урбаны» пограничники остановили машину Volkswagen под управлением негражданина Латвии, который ехал в Беларусь. В салоне авто обнаружили упаковку с десятью патронами калибра 7,62 мм к нарезному оружию. Об инциденте проинформированы милиция и КГБ, боеприпасы отправлены на экспертизу.

Позже в лесу у населенного пункта Брузги нашли еще 30 патронов такого же калибра.

Кроме того, пограничники и милиция наведались к жителю деревни Белые Болота (Гродненский район), чтобы проверить поступившую оперативную информацию. В итоге мужчина выдал 53 тротиловых шашки общей массой около 15 кг. По словам парня, он обнаружил опасную находку во время земляных работ на участке.



