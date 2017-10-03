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Более 30 человек стали жертвами урагана "Мария" в Пуэрто-Рико
04.10.2017 10:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Жертвами разрушительного урагана "Мария" в Пуэрто-Рико стали 34 человека, сообщают СМИ со ссылкой на губернатора островного государства Рикардо Росселло.
Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико две недели назад. Стихийное бедствие стало причиной масштабных наводнений.
Накануне президент США Дональд Трамп посетил регион. В обращении к жителями Пуэрто-Рико он подчеркнул, что власти острова должны гордится тем, что в результате урагана погибли "только 16 человек". Глава государства сравнил число жертв с "тысячами погибших" после урагана "Катрина" в 2005 году. Но спустя сутки число погибших, по информации местных властей, выросло более чем в два раза.
Кроме того, Россело заявил, что ураган нанес ущерб в размере 90 миллиардов долларов. В связи с этим Трамп принял решение "простить" госдолг Пуэрто-Рико в размере более 70 миллиардов долларов.
За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4 и 5 категории. Ущерб для бюджета США, на который легла большая часть по восстановлению территорий, исчисляется сотнями миллиардов долларов. По словам американского президента, ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", обрушившееся на Техас, Луизиану, Флориду и зависимые от США территории Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, могут незначительно замедлить экономический рост в четвертом квартале 2017 года.
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Ущерб, нанесенный государству, местные власти оценивают более чем в 90 миллиардов долларов.
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