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Экс-директор школы из Могилева попал под следствие

04.10.2017 10:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора одной из школ областного центра, ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Экс-директор школы из Могилева попал под следствие
© Фото: Владимир Амельченя / Інфа-Кур'ер
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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Беларуси. Предварительное расследование по данному делу будет проводить УСК по Могилевской области.

"Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий, которое повлекло причинение ущерба в особо крупном размере и существенный вред государственным интересам", – сообщили Sputnik во вторник в Генпрокуратуре. 

Согласно материалам уголовного дела бывший директор систематически давал указания главному бухгалтеру школы, чтобы начислялись и выплачивались премии ограниченному кругу должностных лиц и работников учреждения. 

Это повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 18 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Узкий круг приближенных к начальству сотрудников могилевской школы получал незаконные премии и доплаты к зарплате.

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