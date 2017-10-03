Экс-директор школы из Могилева попал под следствие

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора одной из школ областного центра, ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Беларуси. Предварительное расследование по данному делу будет проводить УСК по Могилевской области.

"Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий, которое повлекло причинение ущерба в особо крупном размере и существенный вред государственным интересам", – сообщили Sputnik во вторник в Генпрокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела бывший директор систематически давал указания главному бухгалтеру школы, чтобы начислялись и выплачивались премии ограниченному кругу должностных лиц и работников учреждения.

Это повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 18 тысяч рублей.