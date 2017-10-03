ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФБР допросит возлюбленную стрелка из Лас-Вегаса

04.10.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Федеральное бюро расследования (ФБР) США планирует допросить подругу устроившего в Лас-Вегасе стрельбу Стивена Пэддока, сообщил в среду телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

ФБР допросит возлюбленную стрелка из Лас-Вегаса
Associated Press
Полиция опубликовала кадры обыска домов стрелка из Лас-Вегаса

Пэддок вечером 1 октября открыл стрельбу из окна своего номера в Лас-Вегасе по посетителям кантри-фестиваля. В результате погибли 59 человек, а сам стрелок был ликвидирован правоохранителями.

В рамках расследования массового убийства ФБР заинтересовалось и возлюбленной 64-летнего Пэддока. Американские СМИ сообщают, что ее зовут Мэрил Дендли, она является гражданкой Австралии, а в момент преступления находилась на Филиппинах.

По неподтвержденным данным, незадолго до ЧП Пэддок перевел ей на счета несколько десятков тысяч долларов. Вскоре ФБР планирует ее допросить, однако арестовывать Дендли пока не будут.

В номере Пэддока правоохранители обнаружили 23 единицы оружия, еще 19 – дома. Однако ФБР уверено, что мужчина действовал в одиночку, хотя ответственность за массовое убийство и взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

После этого жуткого преступления в США объявлен пятидневный траур.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В момент совершения преступления Стивеном Пэддоком его девушка находилась за пределами США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Более 30 человек стали жертвами урагана "Мария" в Пуэрто-Рико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика