ФБР допросит возлюбленную стрелка из Лас-Вегаса

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Федеральное бюро расследования (ФБР) США планирует допросить подругу устроившего в Лас-Вегасе стрельбу Стивена Пэддока, сообщил в среду телеканал ABC со ссылкой на свои источники.



Associated Press Полиция опубликовала кадры обыска домов стрелка из Лас-Вегаса

Пэддок вечером 1 октября открыл стрельбу из окна своего номера в Лас-Вегасе по посетителям кантри-фестиваля. В результате погибли 59 человек, а сам стрелок был ликвидирован правоохранителями.

В рамках расследования массового убийства ФБР заинтересовалось и возлюбленной 64-летнего Пэддока. Американские СМИ сообщают, что ее зовут Мэрил Дендли, она является гражданкой Австралии, а в момент преступления находилась на Филиппинах.

По неподтвержденным данным, незадолго до ЧП Пэддок перевел ей на счета несколько десятков тысяч долларов. Вскоре ФБР планирует ее допросить, однако арестовывать Дендли пока не будут.

В номере Пэддока правоохранители обнаружили 23 единицы оружия, еще 19 – дома. Однако ФБР уверено, что мужчина действовал в одиночку, хотя ответственность за массовое убийство и взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

После этого жуткого преступления в США объявлен пятидневный траур.