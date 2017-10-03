ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за "тротила" с Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали 35 человек

04.10.2017 10:36 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

35 сотрудников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали 3 октября из-за предмета с надписью «тротил 200 грамм», сообщает «СБ».

Сообщение об опасной находке в милицию поступило вечером от мастера предприятия. «Тротил» нашли при сортировке бытовых отходов.

В результате 35 рабочих были эвакуированы. Прибывшие на место саперы взрывоопасных веществ не обнаружили.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывшие на место саперы взрывоопасных веществ не обнаружили.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ФБР допросит возлюбленную стрелка из Лас-Вегаса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика