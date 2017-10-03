35 сотрудников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали 3 октября из-за предмета с надписью «тротил 200 грамм», сообщает «СБ».

Сообщение об опасной находке в милицию поступило вечером от мастера предприятия. «Тротил» нашли при сортировке бытовых отходов.

В результате 35 рабочих были эвакуированы. Прибывшие на место саперы взрывоопасных веществ не обнаружили.