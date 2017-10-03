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Из-за "тротила" с Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали 35 человек
35 сотрудников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали 3 октября из-за предмета с надписью «тротил 200 грамм»,
Сообщение об опасной находке в милицию поступило вечером от мастера предприятия. «Тротил» нашли при сортировке бытовых отходов.
В результате 35 рабочих были эвакуированы. Прибывшие на место саперы взрывоопасных веществ не обнаружили.
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Прибывшие на место саперы взрывоопасных веществ не обнаружили.
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Архив (ЧП)
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