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Контрабандные сигареты из Беларуси на $11 тыс. нашли в Запорожье

04.10.2017 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Правоохранители Украины выявили в Запорожье крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси, сообщила Государственная пограничная служба в среду.

Контрабандные сигареты из Беларуси на тыс. нашли в Запорожье
© Фото: Державна прикордонна служба України
Крупную партию контрабандного табака из Беларуси нашли под Одессой

Контрабанду выявили оперативные сотрудники Азово-Черноморского и Северного региональных управлений Госпогранслужбы.

"В ходе реализации оперативной информации в ходе обыска в одном из гаражных кооперативов в Запорожье обнаружили 11000 пачек сигарет иностранного производства", – сказали в ГПС.

Там также сообщили, что на всех пачках не было марок акцизного налога Украины. По предварительным данным, стоимость обнаруженного табака на черном рынке составляет около 300 тысяч гривен (более 11 тысяч долларов США).

В настоящее время по факту выявления контрабандных белорусских табачных изделий проводится проверка. 

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, стоимость обнаруженного табака на черном рынке составляет около 300 тысяч гривен.

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