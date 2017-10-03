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ДТП в Чаусском районе: в реанимацию попал 4-летний ребенок
04.10.2017 11:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Четырехлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Чаусском районе, ребенок доставлен в реанимацию местной ЦРБ, сообщил ресурс "
Авария произошла на 39-м километре автотрассы Р122 Могилев – Чериков – Костюковичи.
По информации УГАИ, на дороге столкнулись два автомобиля Chrysler: двигавшаяся машина врезалась в стоящее авто.
В аварии ранения получила маленькая девочка, которая ехала на заднем сиденье первой машины. По данным инспекции, ее не уберегло даже специальное автокресло, в котором находился ребенок.
Сообщается, что на место ДТП прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в Чаусскую центральную районную больницу. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.
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Маленькую девочку не уберегло даже специальное автокресло, в котором находился ребенок.
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