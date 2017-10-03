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Порыв газопровода произошел в Пинске

04.10.2017 11:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Порыв газопровода среднего давления произошел в Пинске, сообщил в среду Пинский городской исполнительный комитет.

Порыв газопровода произошел в Пинске
© Sputnik/ Стрингер
Подземный газопровод повредили в Ошмянском районе

ЧП на улице Логишинской было зафиксировано накануне: информация о порыве поступила в диспетчерский пункт службы "Пинскгаз" в 16:40.

"Для выяснения обстоятельств и локализации инцидента на место происшествия в срочном порядке была направлена бригада аварийно-диспетчерской службы", – говорится в сообщении.

Специалисты газового хозяйства установили, что был поврежден распределительный газопровод среднего давления. Уже в 17:30 аварийная бригада локализовала место порыва, а в 20:30 были устранены последствия инцидента с утечкой газа.

В настоящее время по факту повреждения газопровода ведется расследование.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Последствия инцидента с утечкой газа были устранены вечером того же дня, сейчас по факту повреждения газопровода ведется расследование.

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