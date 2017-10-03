Порыв газопровода произошел в Пинске

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Порыв газопровода среднего давления произошел в Пинске, сообщил в среду Пинский городской исполнительный комитет.



© Sputnik/ Стрингер Подземный газопровод повредили в Ошмянском районе

ЧП на улице Логишинской было зафиксировано накануне: информация о порыве поступила в диспетчерский пункт службы "Пинскгаз" в 16:40.

"Для выяснения обстоятельств и локализации инцидента на место происшествия в срочном порядке была направлена бригада аварийно-диспетчерской службы", – говорится в сообщении.

Специалисты газового хозяйства установили, что был поврежден распределительный газопровод среднего давления. Уже в 17:30 аварийная бригада локализовала место порыва, а в 20:30 были устранены последствия инцидента с утечкой газа.

В настоящее время по факту повреждения газопровода ведется расследование.