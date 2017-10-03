Муляж тротиловой шашки нашли на мусорном заводе в Бресте

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Муляж тротиловой шашки обнаружили сотрудники Брестского мусороперерабатывающего завода во время сортировки мусора, сообщили в УВД Брестской области.

В Бресте неизвестный смастерил предмет, похожий на тротиловую шашку, сделал соответствующую надпись и выбросил в мусор.

"Из-за обнаружения имитации 299-граммововой тротиловой шашки временно приостанавливалась работа завода. Были эвакуированы 35 рабочих", — сообщили Sputnik в УВД во вторник.

По словам собеседников агентства, прибывшие на место происшествия саперы установили, что этой действительно муляж шашки, и он не представляет опасности. В связи с данным фактом правоохранительные органы начали проверку.

Как отметили эксперты, в мусоре, который привозят на мусороперерабатывающие заводы, бывают опасные предметы. В данной связи они напомнили, что в 2013 году на одном из мусороперерабатывающих заводов прогремел взрыв. При выгрузке из автомобиля выпал предмет, похожий на мину и взорвался. Тогда пострадали два человека.