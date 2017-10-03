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Неизвестный напал с ножом на сотрудника ТЦ в центре Барановичей

04.10.2017 11:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Неизвестный ранил ножом сотрудника одного из торговых центров в Барановичах, когда тот шел на работу утром во вторник, сообщили в Sputnik в правоохранительных органах.

Неизвестный напал с ножом на сотрудника ТЦ в центре Барановичей
© Pixabay
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Инцидент произошел около 10:00 возле ТЦ "Радужный". Согласно данным из открытых интернет-источников потерпевшим является один из сотрудников магазина электротехники. 

"Данное преступление было совершено утром в Барановичах. Мужчина получил ножевое ранение, он доставлен в больницу", – сказали Sputnik в правоохранительных органах. 

На месте происшествия работают сотрудники милиции и следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По предварительной информации, мужчина получил ножевое ранение в область грудной клетки. Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства нападения.

Злоумышленник пока не найден, сотрудники милиции города в настоящее время ведут его поиски.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Раненый сотрудник торгового центра доставлен в больницу, на месте происшествия работают оперативники и следователи.

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