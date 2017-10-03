Неизвестный напал с ножом на сотрудника ТЦ в центре Барановичей

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Неизвестный ранил ножом сотрудника одного из торговых центров в Барановичах, когда тот шел на работу утром во вторник, сообщили в Sputnik в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 10:00 возле ТЦ "Радужный". Согласно данным из открытых интернет-источников потерпевшим является один из сотрудников магазина электротехники.

"Данное преступление было совершено утром в Барановичах. Мужчина получил ножевое ранение, он доставлен в больницу", – сказали Sputnik в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают сотрудники милиции и следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, мужчина получил ножевое ранение в область грудной клетки. Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства нападения.

Злоумышленник пока не найден, сотрудники милиции города в настоящее время ведут его поиски.