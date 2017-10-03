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Peugeot врезался в киоск "Белсоюзпечати" в Минске

04.10.2017 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Легковой автомобиль в Минске вылетел на тротуар и врезался в киоск РУП "Белсоюзпечать", сообщили Sputnik в среду в УГАИ Мингорисполкома.

Peugeot врезался в киоск "Белсоюзпечати" в Минске
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Авария произошла в среду утром на улице Чкалова на остановке "Гостиница "Спутник".

По информации Госавтоинспекции, легковой автомобиль Peugeot выехал с проезжей части на тротуар и врезался в газетный киоск.

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие, однако в ГАИ не уточняют их количество.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие, однако в ГАИ не уточняют их количество.

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