В Дрогичине 32-летний сын угрожал отцу мечом

В милицию обратился 58-летний местный житель и сообщил, что его 32-летний сын ведет себя неадекватно и угрожает ему металлическим предметом. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Инцидент произошел вечером 3 октября.

«Молодой человек, рабочий одного из предприятий города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал родителю мечом. С его слов, предмет он нашел в лесу и принес его домой», — рассказали в милиции.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Меч изъят, назначена экспертиза. Если будет доказано, что предмет является холодным оружием, молодому человеку грозит уголовная ответственность за его хранение.

Напомним, 26 сентября стало известно о том, что подросток в Вороново убил свою мать самодельным мечом .