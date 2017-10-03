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В Дрогичине 32-летний сын угрожал отцу мечом

04.10.2017 11:52 — ЧП | Tut.by  
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В милицию обратился 58-летний местный житель и сообщил, что его 32-летний сын ведет себя неадекватно и угрожает ему металлическим предметом. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Фото: УВД Брестского облисполкома

Инцидент произошел вечером 3 октября.

«Молодой человек, рабочий одного из предприятий города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал родителю мечом. С его слов, предмет он нашел в лесу и принес его домой», — рассказали в милиции.


Фото: УВД Брестского облисполкома

Меч изъят, назначена экспертиза. Если будет доказано, что предмет является холодным оружием, молодому человеку грозит уголовная ответственность за его хранение.

Напомним, 26 сентября стало известно о том, что подросток в Вороново убил свою мать самодельным мечом.

 
 
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