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Студент-белорус убил 12 фазанов в парке в Москве
04.10.2017 12:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Гражданин Беларуси был задержан в Москве по подозрению в убийстве 12 птиц в вольере в Парке Горького, сообщило агентство "
© Sputnik/ Владимир Астапкович
По информации агентства, 21-летний задержанный является студентом третьего курса Института кино и телевидения, ранее он уже был судим за незаконное хранение наркотиков.
По данным следствия, 30 сентября белорус забрался в птичий вольер Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, где убил 12 птиц семейства фазановых.
Сообщается, что в отношении хулигана возбудили уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными) в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Санкция данной статьи УК РФ в качестве наказания предусматривает штраф, обязательные или исправительные работ, арест или ограничение свободы до года.
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В отношении хулигана возбудили уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса РФ – жестокое обращение с животными.
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