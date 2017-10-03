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Пенсионеру из Столбцовского района на поле комбайн отрезал ноги
04.10.2017 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Житель Столбцовского района 1928 года рождения получит тяжелые травмы во время уборки на кукурузном поле — ему комбайном отрезало голени ног, сообщили в Следственном комитете.
Следователями проводится проверка по факту получения 89-летним местным жителем тяжелых травм во время уборки на кукурузном поле.
"Во время уборки кукурузы на колхозном поле Столбцовского района 3 октября в жатку кормоуборочного комбайна попал местный житель", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По ее словам, пострадавшего незамедлительно доставили в реанимационное отделение Столбцовской ЦРБ с диагнозом травматическая ампутация голени обеих ног.
Механизатор, который работал на комбайне, как только увидел, что произошло, остановился и выключил жатку, но мужчина уже был серьезно травмирован.
Мужчина из-за проблем со слухом не слышал приближения комбайна
Белоног сообщила, что пострадавший пенсионер плохо слышал. Слуховой аппарат находился в кармане, отметила представитель УСК.
В ходе осмотра места происшествия изъят велосипед, на котором мужчина приехал на поле из соседней деревни, сумка с кукурузой и другие предметы.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства происшествия.
В УСК также напомнили о мерах личной безопасности при нахождении на поле во время сельхозработ.
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Следователи напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности при нахождении на поле во время сельскохозяйственных работ.
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