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Пенсионеру из Столбцовского района на поле комбайн отрезал ноги

04.10.2017 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Житель Столбцовского района 1928 года рождения получит тяжелые травмы во время уборки на кукурузном поле — ему комбайном отрезало голени ног, сообщили в Следственном комитете.

Следователями проводится проверка по факту получения 89-летним местным жителем тяжелых травм во время уборки на кукурузном поле.

"Во время уборки кукурузы на колхозном поле Столбцовского района 3 октября в жатку кормоуборочного комбайна попал местный житель", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, пострадавшего незамедлительно доставили в реанимационное отделение Столбцовской ЦРБ с диагнозом травматическая ампутация голени обеих ног.

Механизатор, который работал на комбайне, как только увидел, что произошло, остановился и выключил жатку, но мужчина уже был серьезно травмирован.

Пенсионеру из Столбцовского района на поле комбайн отрезал ноги
© Фото: УСК по Минской области
Мужчина из-за проблем со слухом не слышал приближения комбайна

Белоног сообщила, что пострадавший пенсионер плохо слышал. Слуховой аппарат находился в кармане, отметила представитель УСК.

В ходе осмотра места происшествия изъят велосипед, на котором мужчина приехал на поле из соседней деревни, сумка с кукурузой и другие предметы. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В УСК также напомнили о мерах личной безопасности при нахождении на поле во время сельхозработ.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности при нахождении на поле во время сельскохозяйственных работ.

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