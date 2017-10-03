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89-летний пенсионер лишился ног после наезда комбайна в поле кукурузы
Несчастный случай произошел с 89-летним пенсионером Столбцовском районе. Он попал в жатку комбайна, который убирал на поле кукурузу. Старик плохо слышал, а в его сумке нашли початки. Подробности
3 октября на колхозном поле шла уборка кукурузы. В какой-то момент механизатор увидел, что в жатку комбайна попал человек — и сразу же остановил машину, но незнакомец уже был серьезно травмирован.
— Пострадавшего незамедлительно доставили в реанимационное отделение Столбцовской ЦРБ с диагнозом травматическая ампутация голени обеих ног, — сообщила официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.
Выяснилось, что пострадал 89-летний местный житель. Рядом с местом происшествия нашли его велосипед, на котором приехал из соседней деревни, а также сумку с кукурузой.
Известно, что мужчина плохо слышал. Но его слуховой аппарат почему-то находился в кармане.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия проводится проверка.
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Старик плохо слышал, но его слуховой аппарат находился в кармане.
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Архив (ЧП)
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