Неудачная охота: гражданин Украины осужден в Беларуси

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Гражданин Украины, житель Ровенской области, приговорен в Беларуси к трем годам и трем месяцам колонии за перемещение через государственную границу огнестрельного оружия, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

Мужчину задержали 28 декабря 2016 года в 400 метрах от белорусско-украинской границы. 28-летний украинец умышленно незаконно пересек границу, чтобы поохотиться.

"Вступил в законную силу приговор суда Столинского района в отношении гражданина Украины за незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов", – сообщили Sputnik во вторник в ГПК.

Житель Ровенской области был признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Беларуси огнестрельного оружия, боеприпасов.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года и три месяца с отбытием в колонии усиленного режима. Ружье и патроны конфискованы в доход государства.

По информации ГПК, тогда, заметив пограничный наряд, мужчина попытался скрыться на территории Украины, остановить его смогли только предупредительные выстрелы в воздух. При себе у охотника были ружье марки ИЖ-18Е 16-го калибра, 22 патрона, телефон и денежные средства.