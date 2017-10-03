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Неудачная охота: гражданин Украины осужден в Беларуси
04.10.2017 12:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Гражданин Украины, житель Ровенской области, приговорен в Беларуси к трем годам и трем месяцам колонии за перемещение через государственную границу огнестрельного оружия, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
Мужчину задержали 28 декабря 2016 года в 400 метрах от белорусско-украинской границы. 28-летний украинец умышленно незаконно пересек границу, чтобы поохотиться.
"Вступил в законную силу приговор суда Столинского района в отношении гражданина Украины за незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов", – сообщили Sputnik во вторник в ГПК.
Житель Ровенской области был признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Беларуси огнестрельного оружия, боеприпасов.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года и три месяца с отбытием в колонии усиленного режима. Ружье и патроны конфискованы в доход государства.
По информации ГПК, тогда, заметив пограничный наряд, мужчина попытался скрыться на территории Украины, остановить его смогли только предупредительные выстрелы в воздух. При себе у охотника были ружье марки ИЖ-18Е 16-го калибра, 22 патрона, телефон и денежные средства.
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Житель Ровенской области признан виновным в незаконном перемещении через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов.
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