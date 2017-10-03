МИНСК, 4 окт – Sputnik. Сотрудники милиции изъяли у молодого жителя Дрогичина меч, которым он угрожал отцу во время ссоры, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.



© Фото: СК Беларуси Подростка из Воронова подозревают в убийстве матери самодельным мечом

В правоохранительные органы обратился 58-летний мужчина, который заявил, что его 32-летний сын угрожает ему металлическим предметом.

"На вызов прибыли сотрудники милиции и установили, что молодой человек, рабочий одного из предприятий города, угрожал отцу мечом", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что гражданин правоохранителям пояснил: меч он нашел в лесу и решил взять его домой.

Сотрудники милиции рыцарский атрибут изъяли, была назначена его экспертиза. Если эксперты установят, что он является холодным оружием, молодому человеку за его хранение грозит ответственность.