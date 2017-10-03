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Белорусский студент убил 12 птиц в московском зоопарке

04.10.2017 13:11 — ЧП | Tut.by  
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В Москве задержан уроженец Беларуси, местный студент, которого подозревают в убийстве 12 птиц в вольере парка Горького в российской столице. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

«Следствие установило, что 30 сентября на улице Косыгина подозреваемый, находясь в птичьем вольере Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, из хулиганских побуждений умертвил 12 птиц семейства фазановых», — сказал источник.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Фигурант под подпиской о невыезде.

Известно, что это 21-летний белорус, он учится на третьем курсе Института кино и телевидения. Ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

 
 
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Молодой человек учится в российском институте. Ранее уже был судим.

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