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Белорусский студент убил 12 птиц в московском зоопарке
В Москве задержан уроженец Беларуси, местный студент, которого подозревают в убийстве 12 птиц в вольере парка Горького в российской столице. Об этом
«Следствие установило, что 30 сентября на улице Косыгина подозреваемый, находясь в птичьем вольере Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, из хулиганских побуждений умертвил 12 птиц семейства фазановых», — сказал источник.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Фигурант под подпиской о невыезде.
Известно, что это 21-летний белорус, он учится на третьем курсе Института кино и телевидения. Ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.
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Молодой человек учится в российском институте. Ранее уже был судим.
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Архив (ЧП)
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