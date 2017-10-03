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ГАИ: врезавшийся в киоск в Минске Peugeot сбил женщину-пешехода

04.10.2017 14:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Пожилая женщина-пешеход получила травмы в результате дорожно-транспортном происшествии в Октябрьском районе Минска, когда легковой автомобиль Peugeot влетел в торговый  киоск РУП "Белсоюзпечать", сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

ГАИ: врезавшийся в киоск в Минске Peugeot сбил женщину-пешехода
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Peugeot врезался в киоск "Белсоюзпечати" в Минске

Авария произошла около 11:30 в районе остановки общественного транспорта "Гостиница "Спутник" на улице Чкалова.

"Водитель на автомобиле Peugeot 406 не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода-женщину", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что после того как машина сбила 71-летнюю пенсионерку, авто врезалось в киоск.

Прибывшие на место происшествия медики скорой диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и переломы ног. Женщина была доставлена в столичную больницу скорой помощи.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля при движении по Чкалова не учел погодные условия и состояние дороги.

В настоящее время сотрудники минской Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не учел погодные условия и состояние дороги.

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