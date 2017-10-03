Везли арсенал сетей, хранили оружие. В Дрибинском районе задержали браконьеров из Могилева

На берегу реки Бася около деревни Миловье Дрибинского района задержали двоих браконьеров. Нарушители ехали на тракторе, причем один мужчина — прямо в ковше. Там же везли браконьерские снасти, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира

Задев госинспекторов природоохраны, мужчины попытались убежать. Тому, кто был за рулем, это сделать удалось — он скрылся в лесу. Его задержали чуть позже. А второго — прямо на месте.

Оказалось, что задержанные — жители Могилева 50-ти и 53 лет. В ковше трактора и в доме одного из мужчин в деревне Миловье обнаружили целый «арсенал» запрещенных орудий рыболовства: 13 сетей, 5 сетных экранов, 3 бредня, один жак, 3 нерета, 4 подхвата и одну топтуху, рассказал заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич.

При осмотре деревенского дома обнаружили ствол нарезного оружия (предположительно, пулемета «Дегтярев»), сигнальный пистолет и пневматическое ружье. Разрешения на оружие у хозяина не оказалось. Оружие передано на экспертизу, а владельцу оружия грозит уголовная ответственность.

Браконьерам придется также ответить за нарушение правил рыболовного хозяйства и рыболовства и за попытку сбежать от госинспекторов. Им грозит штраф в размере до 50 базовых величин.