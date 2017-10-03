Дело о резонансном ДТП на МКАД суд начнет рассматривать 5 октября

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Суд Октябрьского района Минска начнет рассматривать уголовное дело о ДТП, в котором пострадали шесть человек, ехавших на угнанной машине, сообщили в Мингорсуде.

Ночью 2 марта 2017 года на минской кольцевой дороге произошло жуткое ДТП , в результате которого два человека погибли, четверо с травмами доставлены в больницу.

"В 10:30 суд Октябрьского района Минска начинает рассмотрение уголовного дела по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 214 (угон транспортного средства) и ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik во вторник в Мингорсуде.

Там отметили, что в отношении одного из участников ДТП было прекращено уголовное преследование в связи с его смертью: от полученных травм он скончался в больнице через несколько дней.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на УСК по Минску, следователи установили, что компания молодых людей передвигалась по Минской кольцевой на угнанном автомобиле. По данным следователей, за полчаса до аварии двое из них угнали авто, в отношении них было возбуждено уголовное дело за угон. Через несколько дней после ДТП один из угонщиков умер в больнице, уголовное дело в отношении него закрыли.

Было установлено, что водитель угнанного автомобиля не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения. В результате аварии один человек погиб на месте, а пятеро были доставлены в больницу.