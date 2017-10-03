Женщина выпала из прицепа под Добрушем и ее дважды переехали машины

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Выпавшая из прицепа трактора 34-летняя женщина погибла в Добрушском района, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 19:00 на 44-м километре автодороги М10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".

"Погибшая ехала в качестве пассажира в полуприцепе трактора, которым управлял 37-летний водитель без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения, и выпала из него на дорогу", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что затем упавшую переехали два легковых автомобиля. Спустя некоторое время водитель и другие пассажиры трактора заметили пропажу женщины и, развернувшись, поехали искать, но было уже поздно.

По факту аварии в отношении водителя первой легковушки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, мужчина был задержан.