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Женщина выпала из прицепа под Добрушем и ее дважды переехали машины
04.10.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Выпавшая из прицепа трактора 34-летняя женщина погибла в Добрушском района, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: ГАИ Минска
ДТП произошло накануне около 19:00 на 44-м километре автодороги М10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".
"Погибшая ехала в качестве пассажира в полуприцепе трактора, которым управлял 37-летний водитель без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения, и выпала из него на дорогу", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что затем упавшую переехали два легковых автомобиля. Спустя некоторое время водитель и другие пассажиры трактора заметили пропажу женщины и, развернувшись, поехали искать, но было уже поздно.
По факту аварии в отношении водителя первой легковушки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, мужчина был задержан.
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По факту аварии в отношении водителя первой легковушки было возбуждено уголовное дело.
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