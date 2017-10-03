Пятилетний мальчик в Высоком ночью тайком ушел к любимой бабушке

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили ночью на улице в городе Высоком 5-летнего мальчика, который тайком от родителей ушел к бабушке смотреть мультики, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.

По информации правоохранителей, мальчик очень любит мультфильмы, и именно в тот день он просился в гости к бабушке, но мать ему отказала.

"Когда все легли спать, он тихонько вышел из дома и направился по знакомому ему маршруту", – рассказал начальник Каменецкого РОВД капитан милиции Александр Гарус.

По его словам, днем дорога ребенку была знакома хорошо, но в темноте он заблудился и бродил по городу пока не наткнулся на сотрудников милиции. Наряд доставил мальчика родителям.

Гарус отметил, что на следующий день мать ребенка оставила в книге замечаний и предложений отделения милиции запись с благодарностью.