ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятилетний мальчик в Высоком ночью тайком ушел к любимой бабушке

04.10.2017 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили ночью на улице в городе Высоком 5-летнего мальчика, который тайком от родителей ушел к бабушке смотреть мультики, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.

Пятилетний мальчик в Высоком ночью тайком ушел к любимой бабушке
© Pixabay
Сбежавший из квартиры 10-летний мальчик один катался на поездах

По информации правоохранителей, мальчик очень любит мультфильмы, и именно в тот день он просился в гости к бабушке, но мать ему отказала.

"Когда все легли спать, он тихонько вышел из дома и направился по знакомому ему маршруту", – рассказал начальник Каменецкого РОВД капитан милиции Александр Гарус.

По его словам, днем дорога ребенку была знакома хорошо, но в темноте он заблудился и бродил по городу пока не наткнулся на сотрудников милиции. Наряд доставил мальчика родителям.

Гарус отметил, что на следующий день мать ребенка оставила в книге замечаний и предложений отделения милиции запись с благодарностью. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующий день мать ребенка оставила в книге замечаний и предложений отделения милиции запись с благодарностью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Женщина выпала из прицепа под Добрушем и ее дважды переехали машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика