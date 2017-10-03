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Пограничники задержали гражданина Грузии, который без документов пытался пересечь границу с Украиной
3 октября в пункте пропуска «Новая Гута» был задержан мужчина, который представился гражданином Грузии. Он пытался пересечь границу без паспорта,
Мужчина рассказал, что является гражданином Грузии, а живет в Киеве. Но паспорт у него украли в России, и он вместо обращения в полицию или посольство своей страны решил следовать через границу.
— Это было принципиальной ошибкой иностранца. При любых обстоятельствах, связанных с утерей или кражей паспорта за рубежом, необходимо получить свидетельство на возвращение. Подобный документ станет гарантом беспроблемного пересечения границы, — объясняют в пресс-службе ГПК.
Сейчас иностранец оформлен как нарушитель пограничного режима и правил пребывания в Беларуси. Мужчина задержан до установления личности.
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Пограничники задержали гражданина Грузии, который без документов пытался пересечь границу с Украиной
Он объяснил, что у него украли паспорт. Мужчина оформлен как нарушитель границы.
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Архив (ЧП)
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