Пьяный бесправник под Брестом пытался скрыться от ГАИ

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Инспекторы ГАИ остановили пьяного водителя, который пытался скрыться, проигнорировав требование об остановке, сообщили Sputnik в среду в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в деревне Хорсы — инспекторы подали знак водителю Volkswagen Golf об остановке, однако тот проигнорировал ГАИ и попытался скрыться.

После непродолжительного преследования водитель все же остановился. За рулем находился 54-летний житель деревни Приборово, который показался инспекторам нетрезвым. Медосвидетельствование подтвердило подозрения ГАИ-шников — в крови у нарушителя было 1,3 промилле алкоголя.

Также выяснилось, что водитель ранее был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя составлено три административных протокола.