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Пьяный бесправник под Брестом пытался скрыться от ГАИ

04.10.2017 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Инспекторы ГАИ остановили пьяного водителя, который пытался скрыться, проигнорировав требование об остановке, сообщили Sputnik в среду в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в деревне Хорсы — инспекторы подали знак водителю Volkswagen Golf об остановке, однако тот проигнорировал ГАИ и попытался скрыться.

После непродолжительного преследования водитель все же остановился. За рулем находился 54-летний житель деревни Приборово, который показался инспекторам нетрезвым. Медосвидетельствование подтвердило подозрения ГАИ-шников — в крови у нарушителя было 1,3 промилле алкоголя.

Также выяснилось, что водитель ранее был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя составлено три административных протокола.

 
Теги: Минск
 
 
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Три года назад мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение.

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