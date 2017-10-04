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Корреспондента НТВ задержали в Киеве во время разрезания торта

04.10.2017 22:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев был задержан в Киеве в среду во время съемок репортажа, сообщил сайт российского телеканала.

"Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент, когда автор находится в кадре — Sputnik), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт. В этот момент его блокировал неизвестный", — говорится в сообщении.

Корреспондента НТВ задержали в Киеве во время разрезания торта
© Sputnik/ Стрингер
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Телеканал отметил, что неизвестный мужчина добился от киевской полиции задержания журналиста.

По информации НТВ, инициатор задержания мог быть причастен к украинским националистическим движениям, телеканал пришел к такому выводу, изучив его страницу в Facebook. Имя инициатора не сообщается.

Сейчас российский репортер находится в отделении полиции, где его допрашивают.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в Украину, в том числе запрещая въезд журналистам из РФ. Весной 2015 года была приостановлена украинская аккредитация 115 российских СМИ, а также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ осудил отключение российского ТВ и назвал это наступлением на свободу СМИ, призвав ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на действия украинских властей.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист находится в полицейском участке, где его допрашивают, имя инициатора задержания не называется, хотя телеканалу оно известно.

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